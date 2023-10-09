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В американский НИИ попали нелегальные образцы Эболы из Африки

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В НИИ инфекционных болезней сухопутных войск США попали незаконно вывезенные из Африки живые образцы вируса Эбола, заявил начальник войск РХБЗ России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«В результате незаконного вывоза проб живые образцы вируса Эбола оказались в Научно-исследовательском институте инфекционных болезней сухопутных войск США», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Конгресс США начал расследование в отношении компании Prestige Biotech после обнародования Россией информации о проведении в Калифорнии незаконных биологических экспериментов.

До этого в Минобороны России предупредили, что Соединённые Штаты приступили к подготовке к новой пандемии посредством осуществления поиска мутаций вирусов.

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