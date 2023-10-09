Конгресс США начал расследование в отношении компании Prestige Biotech после обнародования Россией информации о проведении в Калифорнии незаконных биологических экспериментов.

«После опубликования Российской Федерацией данных о незаконных биологических экспериментах в Калифорнийской лаборатории американской администрацией была инициирована процедура расследования», — заявил начальник войск РХБЗ России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Он отметил, что изучением деятельности американской компании занялись сразу три комитета конгресса.

Ранее в Минобороны России предупредили, что Соединённые Штаты приступили к подготовке к новой пандемии посредством осуществления поиска мутаций вирусов.

В ведомстве отметили, что эксперименты американских военных с комарами приведут к созданию искусственных очагов эпидемий.