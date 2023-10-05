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Путин: на Западе одержимы тем, чтобы продавить свои интересы любой ценой

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Российский президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания клуба «Валдай» заявил, что на Западе одержимы идеей продавить свои интересы.

Он отметил, что российские власти со своей стороны всегда старались и стараются предложить такие решения, которые учитывали бы интересы всех, однако на Западе, «кажется, вообще забыли, что существуют такие понятия, как разумные самоограничения, компромиссы, готовность в чём-то уступать ради достижения приемлемого для всех результата».

«Нет, они буквально одержимы только одним: продавить, именно продавить, причём любой ценой, здесь и сейчас, свои интересы», — сказал Путин.

Также Путин подчеркнул, что контрагенты на Западе потеряли чувство реальности.

Российский лидер заявил, что Россия не начинала так называемую войну на Украине, а пытается её закончить.

Он отметил, что это не Россия устраивала госпереворот в украинской столице в 2014 году.

Путин заявил, что Соединённые Штаты и их сателлиты взяли курс на гегемонию.

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