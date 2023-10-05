Путин: контрагенты на Западе потеряли чувство реальности

Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания клуба «Валдай» сообщил, что контрагенты на Западе потеряли чувство реальности.

«К сожалению, приходится констатировать, что наши контрагенты на Западе чувство реальности потеряли», — отметил глава государства.

По его словам, западные политики перешли все возможные грани. Путин считает, что они это сделали зря.

Также Путин заявил, что Россия не начинала так называемую войну на Украине, а пытается её закончить.

Он отметил, что это не Россия устраивала госпереворот в украинской столице в 2014 году.

Путин заявил, что Соединённые Штаты и их сателлиты взяли курс на гегемонию.

Кроме того, президент в ходе пленарной сессии клуба «Валдай» заявил о стоящей задаче строительства нового мира.