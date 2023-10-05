Путин: Россия не начинала войну на Украине, а пытается её закончить
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Об этом он сказал в ходе пленарной сессии клуба «Валдай».
«Я не раз говорил о том, что мы не начинали так называемую войну на Украине. Напротив, мы пытаемся её закончить», — заявил Путин.
Он отметил, что это не Россия устраивала госпереворот в украинской столице в 2014 году.
Также Путин заявил, что Соединённые Штаты и их сателлиты взяли курс на гегемонию.
Кроме того, президент в ходе пленарной сессии клуба «Валдай» заявил о стоящей задаче строительства нового мира.