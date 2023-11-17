Медведев назвал слова Зеленского о «Майдане-3» признанием Киева в госпереворотах

Название операции «Майдан-3», которую, по мнению Владимира Зеленского, разработала Россия, равносильно признанию Киева, что первые два «майдана» были государственными переворотами. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

В своём посте в социальной сети «ВКонтакте» Медведев иронично отметил, что Зеленский «спутал все карты» России и «засветил её план» по своему смещению. Он также обратил внимание на само название якобы разработанной Кремлем кампании — «Майдан-3».

«Что примечательно, само название хитрого плана москалей «Майдан-3» означает признание Киева, что и первые два «майдана» были не чем иным, как государственными переворотами. А разговоры про легитимную волю народа — словесная пурга», — написал Медведев.

Ранее Зеленский выразил опасения касательно того, что на Украине может разрабатываться новый «майдан» с целью смещения действующей власти.