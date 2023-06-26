Глава МИД Венгрии назвал условие для принятия Украины в ЕС
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- © Tomas Tkacik/Keystone Press Agency
Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению Сийярто, заявления украинской стороны о переносе на год закона об ограничении преподавания на венгерском языке в Закарпатье являются пропагандой.
Будапешт не будет поддерживать евроинтеграцию Украины до тех пор, пока Киев не начнёт выполнять европейские требования в отношении прав национальных меньшинств, проживающих на украинской территории.
Ранее глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Украина в ответ на поддержку Венгрии нарушает права венгерского меньшинства в Закарпатье.
Также вице-спикер парламента Венгрии Дуро призвала Украину предоставить Закарпатью автономию.