Глава МИД Венгрии назвал условие для принятия Украины в ЕС

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что официальный Будапешт не готов согласиться принять Украину в состав Евросоюза, пока вопрос закарпатских венгров остаётся нерешённым.

Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Сийярто, заявления украинской стороны о переносе на год закона об ограничении преподавания на венгерском языке в Закарпатье являются пропагандой.

Будапешт не будет поддерживать евроинтеграцию Украины до тех пор, пока Киев не начнёт выполнять европейские требования в отношении прав национальных меньшинств, проживающих на украинской территории.

Ранее глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Украина в ответ на поддержку Венгрии нарушает права венгерского меньшинства в Закарпатье.

Также вице-спикер парламента Венгрии Дуро призвала Украину предоставить Закарпатью автономию.