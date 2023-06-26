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Глава МИД Венгрии назвал условие для принятия Украины в ЕС

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что официальный Будапешт не готов согласиться принять Украину в состав Евросоюза, пока вопрос закарпатских венгров остаётся нерешённым.
Глава МИД Венгрии назвал условие для принятия Украины в ЕС
  • globallookpress.com
  • © Tomas Tkacik/Keystone Press Agency

Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Сийярто, заявления украинской стороны о переносе на год закона об ограничении преподавания на венгерском языке в Закарпатье являются пропагандой. 

Будапешт не будет поддерживать евроинтеграцию Украины до тех пор, пока Киев не начнёт выполнять европейские требования в отношении прав национальных меньшинств, проживающих на украинской территории.

Ранее глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Украина в ответ на поддержку Венгрии нарушает права венгерского меньшинства в Закарпатье.

Также вице-спикер парламента Венгрии Дуро призвала Украину предоставить Закарпатью автономию.

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