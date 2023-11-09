Вице-премьер Украины утверждает, что в стране нет русского нацменьшинства

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина утверждает, что в стране «нет русского национального меньшинства», поэтому в переговорах Киева с ЕС не поднимается вопрос о защите прав русских на Украине.

«На Украине нет русского меньшинства. Его не существует!» — цитирует её «Европейская правда».

По утверждению Стефанишиной, на Украине не оформлено юридически ни одно сообщество, которое идентифицировало бы себя как русское нацменьшинство.

Вице-премьер также сказала, что на Украине «есть украинцы, часть из которых разговаривают на русском языке».

3 ноября Владимир Зеленский заявил, что подписал закон о правах и свободах национальных меньшинств, который необходим для переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.