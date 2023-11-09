Вице-премьер Украины утверждает, что в стране нет русского нацменьшинства
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«На Украине нет русского меньшинства. Его не существует!» — цитирует её «Европейская правда».
По утверждению Стефанишиной, на Украине не оформлено юридически ни одно сообщество, которое идентифицировало бы себя как русское нацменьшинство.
Вице-премьер также сказала, что на Украине «есть украинцы, часть из которых разговаривают на русском языке».
3 ноября Владимир Зеленский заявил, что подписал закон о правах и свободах национальных меньшинств, который необходим для переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.