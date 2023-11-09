RT в Telegram
Подпишись

Вице-премьер Украины утверждает, что в стране нет русского нацменьшинства

Короткая ссылка
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина утверждает, что в стране «нет русского национального меньшинства», поэтому в переговорах Киева с ЕС не поднимается вопрос о защите прав русских на Украине.
Вице-премьер Украины утверждает, что в стране нет русского нацменьшинства
  • Gettyimages.ru

«На Украине нет русского меньшинства. Его не существует!» — цитирует её «Европейская правда»

По утверждению Стефанишиной, на Украине не оформлено юридически ни одно сообщество, которое идентифицировало бы себя как русское нацменьшинство.

Вице-премьер также сказала, что на Украине «есть украинцы, часть из которых разговаривают на русском языке».

3 ноября Владимир Зеленский заявил, что подписал закон о правах и свободах национальных меньшинств, который необходим для переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить