Мэр Киева Кличко: Украина находится на пути к авторитаризму
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Такое мнение он высказал в интервью немецкому изданию Der Spiegel.
По его словам, если ничего не изменится, то Украина в скором времени станет страной, «где всё зависит от настроения одного человека», передаёт РИА Новости.
Кличко добавил, что с начала спецоперации у него не состоялось ни одного телефонного разговора или встречи с Зеленским.
Ранее украинское издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на данные опроса группы «Рейтинг» сообщила, что главком ВСУ Валерий Залужный опередил Зеленского в рейтинге доверия.