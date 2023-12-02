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Мэр Киева Кличко: Украина находится на пути к авторитаризму

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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из-за действий Владимира Зеленского почти не осталось независимых институтов власти, поэтому Украина движется к авторитаризму.
Мэр Киева Кличко: Украина находится на пути к авторитаризму
  • Gettyimages.ru
  • © Horacio Villalobos

Такое мнение он высказал в интервью немецкому изданию Der Spiegel.

По его словам, если ничего не изменится, то Украина в скором времени станет страной, «где всё зависит от настроения одного человека», передаёт РИА Новости.

Кличко добавил, что с начала спецоперации у него не состоялось ни одного телефонного разговора или встречи с Зеленским.

Ранее украинское издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на данные опроса группы «Рейтинг» сообщила, что главком ВСУ Валерий Залужный опередил Зеленского в рейтинге доверия.

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