Мэр Киева Кличко: Украина находится на пути к авторитаризму

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из-за действий Владимира Зеленского почти не осталось независимых институтов власти, поэтому Украина движется к авторитаризму.

Такое мнение он высказал в интервью немецкому изданию Der Spiegel.

По его словам, если ничего не изменится, то Украина в скором времени станет страной, «где всё зависит от настроения одного человека», передаёт РИА Новости.

Кличко добавил, что с начала спецоперации у него не состоялось ни одного телефонного разговора или встречи с Зеленским.

Ранее украинское издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на данные опроса группы «Рейтинг» сообщила, что главком ВСУ Валерий Залужный опередил Зеленского в рейтинге доверия.