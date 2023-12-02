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«СТРАНА.ua»: Залужный опередил Зеленского в рейтинге доверия украинцев

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Рейтинг доверия граждан Украины к главкому ВСУ Валерию Залужному превысил показатели Владимира Зеленского, говорится в материале украинского издания «СТРАНА.ua» со ссылкой на данные опроса группы «Рейтинг».
«СТРАНА.ua»: Залужный опередил Зеленского в рейтинге доверия украинцев
  • globallookpress.com
  • © Keystone Press Agency

Указывается, что Залужному «полностью доверяют» 63% респондентов, «скорее доверяют» — 19%.

О полной поддержке Зеленского заявили 39% опрошенных, «скорее доверяют» ему 33%.

В целом доверие украинцев к главкому составляет 82%, а к Зеленскому — 72%.

По данным издания, уровень одобрения деятельности главы киевского режима значительно снизился в июле текущего года.

Ранее жена Зеленского Елена выступила против того, чтобы её муж избирался на новый срок.

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