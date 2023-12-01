Жена Зеленского выступила против того, чтобы её муж избирался на новый срок

Елена Зеленская в беседе с изданием The Economist выступила против того, чтобы её муж Владимир Зеленский избирался на новый срок на Украине.

По её словам, она не хочет, чтобы Зеленский избирался «на следующий срок или на два следующих срока». Елена Зеленская утверждает, что «это невозможно».

«Наверное, мы будем должны придумать что-то новое», — сказала супруга Зеленского.

Ранее Владимир Зеленский заявил о готовности провести выборы на Украине, но добавил, что большинство украинцев якобы выступают против этого.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что выборы для нынешних властей Украины будут означать бесславный конец, особенно на фоне провального «контрнаступа» с большим количеством жертв.