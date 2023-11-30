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Медведев: выборы для нынешних властей Украины будут означать бесславный конец

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Выборы для нынешних властей Украины будут означать бесславный конец, особенно на фоне провального «контрнаступа» с большим количеством жертв, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев: выборы для нынешних властей Украины будут означать бесславный конец
  • Gettyimages.ru

«Маски окончательно сброшены. Рада отменила выборы президента. Ведь пока идёт война до последнего украинца, но нет выборов, есть зеленские», — сказал он в своём Telegram.

В случае выборов на Украине вскроются новые случаи «запредельного воровства на крови», уверен он.

«Иностранные спонсоры начнут раскладывать яйца в разные корзины, а хочется распоряжаться всем баблом единолично. Отсюда истерика кокаинового клоуна с целью отказа от избрания президента пока ещё существующей страны 404», — сказал Дмитрий Медведев.

30 ноября депутаты всех фракций Верховной рады подписали документ о невозможности проведения на Украине ни парламентских, ни президентских выборов до окончания боевых действий.

Лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия отмечал, что никаких выборов на Украине в 2024 году не будет.

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