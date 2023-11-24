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Арахамия: никаких выборов на Украине в 2024 году не будет

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Никаких выборов на Украине в 2024 году не будет — ни президентских, ни парламентских, заявил лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в интервью украинской ведущей Наталье Мосейчук.
Арахамия: никаких выборов на Украине в 2024 году не будет
  • AFP
  • © MICHAEL BUHOLZER / KEYSTONE

«Никто нас не принуждает. Были одиночные политики, говорившие, что нам нужно будет садиться за стол переговоров с россиянами, и тогда вы будете условно нелегитимные, возможно, вам нужно провести выборы», — сказал он. Слова политика приводит «СТРАНА.ua».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что на Украине сейчас не время для проведения выборов.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов также заявил, что боится «большой беды» из-за политических разногласий в случае проведения президентских выборов в стране.

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