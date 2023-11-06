Зеленский заявил, что на Украине сейчас не время для выборов

Владимир Зеленский заявил, что на Украине сейчас не время для проведения выборов.

«Я считаю, что сейчас выборы не ко времени», — сказал Зеленский в видеообращении.

По его словам, в данный период безответственно вбрасывать в общество тематику выборов.

Он добавил, что волны, раскалывающие общество политически, должны прекратиться.

Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил о необходимости отставки Зеленского.

Также глава украинского МИД Дмитрий Кулеба отмечал, что Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов на Украине весной 2024 года.