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Зеленский заявил, что на Украине сейчас не время для выборов

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Владимир Зеленский заявил, что на Украине сейчас не время для проведения выборов.

«Я считаю, что сейчас выборы не ко времени», — сказал Зеленский в видеообращении.

По его словам, в данный период безответственно вбрасывать в общество тематику выборов.

Он добавил, что волны, раскалывающие общество политически, должны прекратиться.

Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил о необходимости отставки Зеленского.

Также глава украинского МИД Дмитрий Кулеба отмечал, что Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов на Украине весной 2024 года.

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