Espreso: Зеленский планирует провести выборы президента в 2024 году
«Владимир Зеленский принял решение провести президентские выборы в следующем году», — сказал депутат.
По его словам, данное решение Зеленский объяснит общественности тем, что это «будто бы требование западных партнёров».
«Если не провести эти выборы, то Зеленский теряет легитимность», — добавил Гончаренко.
Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил о необходимости отставки Зеленского.
Также глава украинского МИД Дмитрий Кулеба отмечал, что Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов на Украине весной 2024 года.