Espreso: Зеленский планирует провести выборы президента в 2024 году

Народный депутат Рады Алексей Гончаренко заявил в эфире украинского телеканала Espreso, что Владимир Зеленский дал поручение офису президента готовиться к проведению выборов на Украине весной 2024 года.

«Владимир Зеленский принял решение провести президентские выборы в следующем году», — сказал депутат.

По его словам, данное решение Зеленский объяснит общественности тем, что это «будто бы требование западных партнёров».

«Если не провести эти выборы, то Зеленский теряет легитимность», — добавил Гончаренко.

Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил о необходимости отставки Зеленского.

Также глава украинского МИД Дмитрий Кулеба отмечал, что Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов на Украине весной 2024 года.