Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин потребовал, чтобы Владимир Зеленский ушёл в отставку из-за своей некомпетентности.

В своём блоге на YouTube он подчеркнул, что нынешний глава Украины не может победить в военном конфликте. При этом украинские войска несут потери, а сами украинцы не желают отправляться на передовую.

«Мы с вами идём от ситуации от худшего к ещё худшему. Поэтому выход может быть только один: немедленная отмена военного положения, немедленная перезагрузка, немедленные выборы в Верховный Совет, и немедленно Зеленский должен уйти в отставку», — считает Соскин.

По его словам, украинцы стали изгоями из-за действий киевского режима во главе с Зеленским.

Ранее издание dikGAZETE написало, что Киев не пойдёт на переговоры, пока Зеленский находится у власти.