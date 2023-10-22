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Экс-советник Кучмы Соскин заявил о необходимости отставки Зеленского

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Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин потребовал, чтобы Владимир Зеленский ушёл в отставку из-за своей некомпетентности.
Экс-советник Кучмы Соскин заявил о необходимости отставки Зеленского
  • AP
  • © Virginia Mayo

В своём блоге на YouTube он подчеркнул, что нынешний глава Украины не может победить в военном конфликте. При этом украинские войска несут потери, а сами украинцы не желают отправляться на передовую.

«Мы с вами идём от ситуации от худшего к ещё худшему. Поэтому выход может быть только один: немедленная отмена военного положения, немедленная перезагрузка, немедленные выборы в Верховный Совет, и немедленно Зеленский должен уйти в отставку», — считает Соскин.

По его словам, украинцы стали изгоями из-за действий киевского режима во главе с Зеленским.

Ранее издание dikGAZETE написало, что Киев не пойдёт на переговоры, пока Зеленский находится у власти.

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