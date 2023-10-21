dikGAZETE: Киев не пойдёт на переговоры, пока Зеленский находится у власти
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«Российское руководство практически в каждом заявлении говорит, что открыто для урегулирования конфликта, но о каком результате за столом переговоров может идти речь?» — пишет автор материала.
Отмечается, что, скорее всего, в случае мирных переговоров украинская сторона может в любой момент их сорвать, поэтому при нынешнем правительстве на Украине мир невозможен.
По мнению автора, можно будет говорить о мире только тогда, когда украинский народ восстанет против Зеленского, а Запад начнёт мечтать о свободной от него Украине.
Ранее журналист Фрида Гитис написала в статье для CNN, что Зеленский рискует потерять поддержку администрации США в связи с конфликтом вокруг Израиля.