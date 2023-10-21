Поведение Владимира Зеленского, который осознаёт потерю поддержки со стороны западных стран, делает невозможным ведение с ним мирных переговоров, говорится в публикации издания dikGAZETE.

«Российское руководство практически в каждом заявлении говорит, что открыто для урегулирования конфликта, но о каком результате за столом переговоров может идти речь?» — пишет автор материала.

Отмечается, что, скорее всего, в случае мирных переговоров украинская сторона может в любой момент их сорвать, поэтому при нынешнем правительстве на Украине мир невозможен.

По мнению автора, можно будет говорить о мире только тогда, когда украинский народ восстанет против Зеленского, а Запад начнёт мечтать о свободной от него Украине.

Ранее журналист Фрида Гитис написала в статье для CNN, что Зеленский рискует потерять поддержку администрации США в связи с конфликтом вокруг Израиля.