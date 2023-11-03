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Кулеба: Зеленский допускает проведение президентских выборов на Украине весной

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Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов на Украине весной 2024 года, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
Кулеба: Зеленский допускает проведение президентских выборов на Украине весной
  • AP
  • © Virginia Mayo

Заявление украинского министра опубликовал Sky News.

По словам Кулебы, власти Украины «не закрывают эту страницу». Он добавил, что Зеленский рассматривает «все за и против».

Кроме того, Кулеба считает, что выборы на Украине во время боевых действий приведут к «беспрецедентным вызовам».

Ранее бывший агент MI6 Аластер Крук заявил, что Соединённые Штаты намерены заставить Владимира Зеленского провести выборы на Украине.

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