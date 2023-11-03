Кулеба: Зеленский допускает проведение президентских выборов на Украине весной

Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов на Украине весной 2024 года, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Заявление украинского министра опубликовал Sky News.

По словам Кулебы, власти Украины «не закрывают эту страницу». Он добавил, что Зеленский рассматривает «все за и против».

Кроме того, Кулеба считает, что выборы на Украине во время боевых действий приведут к «беспрецедентным вызовам».

Ранее бывший агент MI6 Аластер Крук заявил, что Соединённые Штаты намерены заставить Владимира Зеленского провести выборы на Украине.