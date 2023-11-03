Кулеба: Зеленский допускает проведение президентских выборов на Украине весной
- AP
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Заявление украинского министра опубликовал Sky News.
По словам Кулебы, власти Украины «не закрывают эту страницу». Он добавил, что Зеленский рассматривает «все за и против».
Кроме того, Кулеба считает, что выборы на Украине во время боевых действий приведут к «беспрецедентным вызовам».
Ранее бывший агент MI6 Аластер Крук заявил, что Соединённые Штаты намерены заставить Владимира Зеленского провести выборы на Украине.