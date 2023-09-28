Бывший агент MI6 Аластер Крук заявил, что Соединённые Штаты намерены заставить Владимира Зеленского провести выборы на Украине.

Об этом Крук сказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По его словам, в данный момент Зеленский находится в отчаянии.

«Потому что американцы хотят заставить его провести выборы», — объяснил он.

По мнению экс-агента, переживания Зеленского связаны с тем, что он понимает, что украинское население им недовольно.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин выразил уверенность, что Зеленский лишится власти в случае проведения выборов на Украине.