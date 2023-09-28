Экс-агент MI6 Крук: США намерены заставить Зеленского провести выборы на Украине
- AP
- © Evan Vucci
Об этом Крук сказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
По его словам, в данный момент Зеленский находится в отчаянии.
«Потому что американцы хотят заставить его провести выборы», — объяснил он.
По мнению экс-агента, переживания Зеленского связаны с тем, что он понимает, что украинское население им недовольно.
Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин выразил уверенность, что Зеленский лишится власти в случае проведения выборов на Украине.