Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский лишится власти в случае проведения выборов

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин выразил уверенность, что Владимир Зеленский лишится власти в случае проведения выборов на Украине.

Об этом Соскин сказал на своём YouTube-канале.

«И ты (Зеленский. — RT) боишься власть потерять, потому что, если будут выборы… президентом ты уже не будешь», — подчеркнул он.

Соскин также выступил за проведение выборов. В противном случае это будет нарушением украинской Конституции, добавил он.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что окончательное решение о проведении выборов на территории Украины в 2024 году будут принимать в США.