Узнать больше

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский лишится власти в случае проведения выборов

Короткая ссылка
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин выразил уверенность, что Владимир Зеленский лишится власти в случае проведения выборов на Украине.
Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский лишится власти в случае проведения выборов
  • Gettyimages.ru

Об этом Соскин сказал на своём YouTube-канале.

«И ты (Зеленский. — RT) боишься власть потерять, потому что, если будут выборы… президентом ты уже не будешь», — подчеркнул он.

Соскин также выступил за проведение выборов. В противном случае это будет нарушением украинской Конституции, добавил он.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что окончательное решение о проведении выборов на территории Украины в 2024 году будут принимать в США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить