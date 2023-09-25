Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский лишится власти в случае проведения выборов
- Gettyimages.ru
Об этом Соскин сказал на своём YouTube-канале.
«И ты (Зеленский. — RT) боишься власть потерять, потому что, если будут выборы… президентом ты уже не будешь», — подчеркнул он.
Соскин также выступил за проведение выборов. В противном случае это будет нарушением украинской Конституции, добавил он.
Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что окончательное решение о проведении выборов на территории Украины в 2024 году будут принимать в США.