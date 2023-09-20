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В Раде заявили, что решение о проведении выборов на Украине могут принять в США

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Окончательное решение о проведении выборов на территории Украины в 2024 году будут принимать в США, когда туда приедет Владимир Зеленский. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своём Telegram.

Он напомнил, что в Конституции о военном положении говорится, что совет будет работать до конца особого режима в стране, то есть выборов на Украине быть не может.

«Но, что удивительно, в Конституции не указан президент Украины. То есть о том, что он работает до конца особого режима, этого нет. Есть в законе о военном положении. И вот апеллируя этим, наши западные партнёры, а именно США, настаивают на выборах», — написал депутат.

По словам Гончаренко, для Вашингтона важно подтвердить легитимность президента Украины с учётом того, что в марте могут проводиться и выборы российского лидера.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что проект государственного бюджета Украины на следующий год не предусматривает расходов на выборы.

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