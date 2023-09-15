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Депутат Рады Железняк: проект бюджета на 2024 год не предусматривает выборы

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Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что проект госбюджета Украины на 2024 год не предусматривает расходы на проведение выборов.
Депутат Рады Железняк: проект бюджета на 2024 год не предусматривает выборы
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Расходы на выборы в следующем году не предусмотрены», — сообщил Железняк.

По словам украинского депутата, когда в 2019 году были выборы, бюджет ЦИК составлял 4 млрд гривен.

31 августа украинский лидер Владимир Зеленский в интервью RTP заявил, что будет баллотироваться на второй срок на следующих президентских выборах.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что в данный момент украинский бюджет способен покрывать только военные расходы, а все остальные статьи финансируются за счёт денег партнёров Киева.

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