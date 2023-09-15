Депутат Рады Железняк: проект бюджета на 2024 год не предусматривает выборы

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что проект госбюджета Украины на 2024 год не предусматривает расходы на проведение выборов.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Расходы на выборы в следующем году не предусмотрены», — сообщил Железняк.

По словам украинского депутата, когда в 2019 году были выборы, бюджет ЦИК составлял 4 млрд гривен.

31 августа украинский лидер Владимир Зеленский в интервью RTP заявил, что будет баллотироваться на второй срок на следующих президентских выборах.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что в данный момент украинский бюджет способен покрывать только военные расходы, а все остальные статьи финансируются за счёт денег партнёров Киева.