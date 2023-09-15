Депутат Рады Железняк: проект бюджета на 2024 год не предусматривает выборы
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Расходы на выборы в следующем году не предусмотрены», — сообщил Железняк.
По словам украинского депутата, когда в 2019 году были выборы, бюджет ЦИК составлял 4 млрд гривен.
31 августа украинский лидер Владимир Зеленский в интервью RTP заявил, что будет баллотироваться на второй срок на следующих президентских выборах.
Министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что в данный момент украинский бюджет способен покрывать только военные расходы, а все остальные статьи финансируются за счёт денег партнёров Киева.