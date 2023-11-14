Глава СНБО Украины боится «большой беды» из-за дискуссий в случае выборов
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«Если мы начнём во время военных действий политическую дискуссию, имейте в виду, это будет большая беда», — сказал он в интервью на YouTube-канале «Фабрика новостей».
По его словам, у Украины на сегодняшний день нет ни технической, ни политической возможности для проведения выборов.
Данилов назвал технически невозможным организовать условия для голосования граждан, которые на настоящий момент не находятся в стране.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что на Украине сейчас не время для проведения выборов.