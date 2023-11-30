Все фракции Рады подписали документ против выборов во время боевых действий

Депутаты всех фракций Верховной рады подписали документ о невозможности проведения на Украине ни парламентских, ни президентских выборов до окончания боевых действий. Об этом говорится в материале украинского издания «СТРАНА.ua».

Кроме того, в подписанном документе сказано, что выборы будут проведены не ранее чем через полгода после отмены военного положения.

Сообщается, что депутаты подписали документ по результатам встречи «Диалог Жана Моне», которая проходила 10—12 ноября в посёлке Турья Пасека Закарпатской области.

В мероприятии участвовали все представители фракций и групп Рады, а Евроструктуру представляла делегация во главе с бывшим председателем Европарламента Пэтом Коксом.

Ранее лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что никаких выборов на Украине в 2024 году не будет.