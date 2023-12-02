СБУ рекомендовала Раде не выпускать Порошенко с Украины на встречу с Орбаном

Служба безопасности Украины (СБУ) рекомендовала Верховной раде не выпускать за пределы страны бывшего президента Петра Порошенко, который сейчас является депутатом парламента.

В Telegram-канале СБУ сказано, что якобы российские спецслужбы собираются использовать встречи некоторых украинских политиков в третьих странах ради интересов России.

«Именно в этом контексте можно рассматривать информацию о запланированной встрече председателя партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном», — говорится в сообщении.

Также ведомство подчеркнуло, что уже обратилось в офис президента Украины, кабинет министров и парламент с рекомендацией учесть мнение СБУ при согласовании заграничных командировок украинских делегаций.

Ранее Порошенко заявил, что его не пустили в США и Польшу по указанию офиса Зеленского.