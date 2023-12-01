Порошенко заявил, что его не пустили в США и Польшу по указанию офиса Зеленского
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Об этом он написал в Telegram.
По словам экс-лидера, в Вашингтоне он планировал принять участие в саммите Международного демократического союза (IDU). Что касается Польши, то в Варшаве он должен был решить вопрос разблокирования границы польскими перевозчиками.
Порошенко добавил, что у него есть соответствующее разрешение на командировку, подписанное председателем Верховной рады Русланом Стефанчуком.
«Майор (погранслужбы. — RT) выполняет преступные приказы, я уверен, что пограничники здесь ни при чём. Это позиция офиса Владимира Зеленского», — говорится в сообщении.
В мае прошлого года Пётр Порошенко попросил Зеленского выпустить его за границу.