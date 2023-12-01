Порошенко заявил, что его не пустили в США и Польшу по указанию офиса Зеленского

Бывший президент Украины Пётр Порошенко утверждает, что пограничники не пустили его в командировку в Соединённые Штаты и Польшу по указанию офиса Владимира Зеленского.

Об этом он написал в Telegram.

По словам экс-лидера, в Вашингтоне он планировал принять участие в саммите Международного демократического союза (IDU). Что касается Польши, то в Варшаве он должен был решить вопрос разблокирования границы польскими перевозчиками.

Порошенко добавил, что у него есть соответствующее разрешение на командировку, подписанное председателем Верховной рады Русланом Стефанчуком.

«Майор (погранслужбы. — RT) выполняет преступные приказы, я уверен, что пограничники здесь ни при чём. Это позиция офиса Владимира Зеленского», — говорится в сообщении.

В мае прошлого года Пётр Порошенко попросил Зеленского выпустить его за границу.