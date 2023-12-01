RT в Telegram
Подпишись

Порошенко заявил, что его не пустили в США и Польшу по указанию офиса Зеленского

Короткая ссылка
Бывший президент Украины Пётр Порошенко утверждает, что пограничники не пустили его в командировку в Соединённые Штаты и Польшу по указанию офиса Владимира Зеленского.
Порошенко заявил, что его не пустили в США и Польшу по указанию офиса Зеленского
  • globallookpress.com
  • © Petro Poroshenko

Об этом он написал в Telegram.

По словам экс-лидера, в Вашингтоне он планировал принять участие в саммите Международного демократического союза (IDU). Что касается Польши, то в Варшаве он должен был решить вопрос разблокирования границы польскими перевозчиками.

Порошенко добавил, что у него есть соответствующее разрешение на командировку, подписанное председателем Верховной рады Русланом Стефанчуком.

«Майор (погранслужбы. — RT) выполняет преступные приказы, я уверен, что пограничники здесь ни при чём. Это позиция офиса Владимира Зеленского», — говорится в сообщении.

В мае прошлого года Пётр Порошенко попросил Зеленского выпустить его за границу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить