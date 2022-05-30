Порошенко попросил Зеленского выпустить его за границу

Бывший украинский президент Пётр Порошенко попросил действующего главу государства Владимира Зеленского выпустить его за границу.

В своём Telegram-канале Порошенко заявил, что обращается к Зеленскому, «направляясь из Киева на конгресс и саммит Европейской народной партии».

По словам экс-лидера Украины, у него есть соответствующее официальное приглашение от президента Европейской народной партии.

Также Порошенко заявил, что у него запланированы выступления на этом мероприятии, а также ряд встреч с руководителями стран ЕС.

Он выразил надежду, что «никто не будет препятствовать его выезду в Роттердам».

Ранее партия «Европейская солидарность» подтвердила данные о двух попытках Порошенко покинуть Украину.