«Европейская солидарность» подтвердила данные о двух попытках Порошенко покинуть Украину
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Об этом говорится на сайте партии.
«Сначала, 27 мая, пограничники лгали, что документы на пересечение границы недействительны... После заявления главы Верховной рады Руслана Стефанчука, что он подписал это распоряжение, пограничники заявили, что документы на пересечение границы недостаточны», — заявила депутат политсилы Ирина Геращенко.
По мнению украинского парламентария, Порошенко не выпускают из страны по приказу властей Украины.
«Очевидно, что пограничники сами не решились бы на такую наглость и речь идёт об указании сверху», — заявила она.
Геращенко уточнила, что Порошенко пытался покинуть страну в связи с командировкой.
Ранее в социальных сетях появились фотографии с Петром Порошенко, который якобы пытается покинуть страну. После этого появились данные о второй такой попытке.