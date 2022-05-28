«СТРАНА.ua»: Порошенко во второй раз попытался выехать с Украины

Бывший президент Украины Пётр Порошенко во второй раз попытался выехать из страны — через тот же пункт пропуска, что и в первый раз, сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на источники.

«По информации источников «Страны», экс-президент Пётр Порошенко предпринял сегодня попытку второй раз выехать из Украины, причём в том же пункте пропуска (Рава-Русская)», — сообщило издание.

По данным источника в правоохранительных органах, Порошенко «выехал на встречку, чтобы объехать очередь, и был остановлен патрульными».

Ранее в социальных сетях появились фотографии с Петром Порошенко, который якобы пытается покинуть страну. Официального подтверждения этим сообщениям не было.