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Сенатор Ромни: республиканцы ушли с брифинга по запросу Байдена о помощи Украине

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Сенаторы-республиканцы покинули брифинг, на котором обсуждался вопрос о помощи Украине, поскольку не получили от демократов ответа на свои предложения.

Об этом заявил член верхней палаты конгресса Митт Ромни.

По его словам, присутствующие на брифинге не были готовы обсуждать то, что требуется «для заключения сделки».

«Не было причины сидеть и слушать, как люди говорят о важности помощи Израилю и Украине», — цитирует Ромни РИА Новости.

Сенатор отметил, что это и так уже известно, и республиканцы согласны с этим.

Кроме того, лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл призвал голосовать против помощи Киеву.

Также Владимир Зеленский в последний момент отменил выступление перед конгрессменами США.

Ранее в Госдепе заявили, что США достигли «дна бочки» в вопросе военных поставок Украине.

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