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Шумер: Зеленский в последний момент отменил выступление перед конгрессменами США

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Владимир Зеленский в последний момент отменил своё выступление перед конгрессменами США, во время которого он должен был доложить о ситуации на фронте и попросить продолжать военную и финансовую поддержку Украины.

Об этом, как сообщает корреспондент Newsmax Алекс Салви, заявил лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер.

По его словам, «что-то случилось в последнюю минуту», 

Обращение Зеленского должно было состояться по видеосвязи.

Чак Шумер ранее сообщил, что Зеленский выступит перед сенаторами по видеосвязи на закрытом брифинге.

В Белом доме накануне признали, что США прекратят поставки оружия Украине после того, как у Белого дома закончатся выделенные на это деньги.

Представитель американского Госдепа Мэттью Миллер 4 декабря также заявил, что США используют остатки доступной финансовой помощи для Украины, уже около 97% этих ресурсов исчерпано.

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