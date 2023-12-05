Шумер: Зеленский в последний момент отменил выступление перед конгрессменами США
Об этом, как сообщает корреспондент Newsmax Алекс Салви, заявил лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер.
По его словам, «что-то случилось в последнюю минуту»,
Обращение Зеленского должно было состояться по видеосвязи.
Чак Шумер ранее сообщил, что Зеленский выступит перед сенаторами по видеосвязи на закрытом брифинге.
В Белом доме накануне признали, что США прекратят поставки оружия Украине после того, как у Белого дома закончатся выделенные на это деньги.
Представитель американского Госдепа Мэттью Миллер 4 декабря также заявил, что США используют остатки доступной финансовой помощи для Украины, уже около 97% этих ресурсов исчерпано.