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Сенат США пригласил Зеленского выступить по видеосвязи на закрытом брифинге

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Власти США пригласили Владимира Зеленского выступить перед сенаторами по видеосвязи на закрытом брифинге по вопросу о выделении средств на дополнительную помощь Киеву.

Об этом заявил лидер демократического большинства в Сенате Конгресса Чак Шумер.

«Администрация пригласила... Зеленского выступить перед сенаторами по защищённой видеосвязи завтра на закрытом брифинге», — цитирует его C-SPAN.

При этом Шумер отметил, что рассчитывает на присутствие «всех сенаторов на этом важном брифинге».

Также Шумер подал ходатайство о голосовании по помощи Киеву.

Ранее в NBC заявили, что демократы и республиканцы в сенате США не договорились по сделке об Украине.

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