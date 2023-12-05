Сенат США пригласил Зеленского выступить по видеосвязи на закрытом брифинге
Об этом заявил лидер демократического большинства в Сенате Конгресса Чак Шумер.
«Администрация пригласила... Зеленского выступить перед сенаторами по защищённой видеосвязи завтра на закрытом брифинге», — цитирует его C-SPAN.
При этом Шумер отметил, что рассчитывает на присутствие «всех сенаторов на этом важном брифинге».
Также Шумер подал ходатайство о голосовании по помощи Киеву.
Ранее в NBC заявили, что демократы и республиканцы в сенате США не договорились по сделке об Украине.