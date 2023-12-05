NBC: демократы и республиканцы в сенате США не договорились по сделке об Украине
Об этом информирует NBC News.
«Переговоры в сенате по ужесточению правил о предоставлении убежища провалились», — говорится в сообщении.
По данным телеканала, все попытки политических оппонентов договориться завершились «глубокими разногласиями».
Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подтвердил, что США прекратят поставки оружия ВСУ без выделения денег.
Также в Госдепе заявили, что средства на поддержку Украины иссякнут очень скоро.