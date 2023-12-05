NBC: демократы и республиканцы в сенате США не договорились по сделке об Украине

Демократическая и Республиканская партии США провалили переговоры в попытке достичь соглашения по рассмотрению законопроекта о защите границы и борьбе с миграционным кризисом для согласования запроса президента Джо Байдена на дополнительную поддержку Украины, Израиля и Тайваня.

Об этом информирует NBC News. «Переговоры в сенате по ужесточению правил о предоставлении убежища провалились», — говорится в сообщении. По данным телеканала, все попытки политических оппонентов договориться завершились «глубокими разногласиями». Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подтвердил, что США прекратят поставки оружия ВСУ без выделения денег. Также в Госдепе заявили, что средства на поддержку Украины иссякнут очень скоро.