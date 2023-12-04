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Госдеп: средства на поддержку Украины иссякнут очень скоро

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Официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер в ходе брифинга заявил, что Вашингтон считает положение Киева очень тяжёлым.
Госдеп: средства на поддержку Украины иссякнут очень скоро
  • Gettyimages.ru

По его словам, положение ВСУ на фронте тяжёлое.

Кроме того, средства на поддержку Киева иссякают, добавил Миллер.

Он также сообщил, что США используют остатки доступной финансовой помощи для Украины, уже около 97% этих ресурсов исчерпано.

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