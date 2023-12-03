«Разброд мнений»: почему в НАТО заявили о проблемах с производством вооружений для Киева

Глава НАТО Йенс Столтенберг был вынужден признать, что страны Европы не могут расширить производство вооружений для Украины. По его словам, члены альянса неспособны сотрудничать «так тесно, как это необходимо». По этой причине он призвал их заняться «проблемой фрагментации» европейской оборонной промышленности. По мнению экспертов, в солидарности и единстве альянса наблюдаются трещины. Спровоцировав начало СВО, Запад вдруг выяснил, что не обладает тем потенциалом, который мог бы позволить реализовать планы блока по ослаблению России, считают аналитики.

Глава НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому телеканалу ARD заявил, что страны Европы не в состоянии расширить производство вооружений для Украины.

«Мы… должны заняться проблемой фрагментации европейской оборонной промышленности. Мы не можем сотрудничать так тесно, как это необходимо», — заявил Столтенберг.

На вопрос журналиста, «кто этому мешает» и кто всё ещё отказывается «двигаться в этом направлении», глава НАТО ушёл от прямого ответа, заявив, что странам блока необходимо смотреть на проблему шире и в данном случае отказаться от национальных интересов.

«Я бы не хотел сейчас на кого-то указывать пальцем. Я думаю, мы должны понять, что здесь речь идёт об интересах промышленности, о рабочих местах. Мы должны увидеть большую картину. Что преодоление односторонних национальных интересов пойдёт на пользу всем членам НАТО. Из-за них мы оказываемся в опасной ситуации. Мы должны не допустить, чтобы возросший спрос на боеприпасы привёл исключительно к росту цен. Нам нужно увеличить предложение», — считает генсек альянса.

Также по теме «Проблемы с производственными мощностями»: как ЕС пытается выполнить план по поставке ВСУ 1 млн снарядов Евросоюз передал Украине лишь 300 тыс. снарядов из обещанного 1 млн, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис....

Однако предложений, как именно странам блока следует действовать и каким образом в короткие сроки можно увеличить производство вооружений, от него не последовало.

Вместе с тем Столтенберг отметил, что в контексте конфликта на Украине в НАТО «должны быть готовы к плохим новостям».

«Войны идут поэтапно. Но мы должны поддерживать Украину как в плохие, так и в хорошие времена. Это боевые действия на истощение, борьба за эффективность, борьба за логистику. Увеличение производства имеет решающее значение. Мы усердно работаем над тем, чтобы этого добиться», — сказал Столтенберг, отвечая на вопрос, опасается ли он, что в будущем «положение Украины не улучшится, а ухудшится», учитывая, что ЕС собирался поставить киевскому режиму 1 млн артиллерийских снарядов, но пока отправил только треть, «и то из старых запасов».

Ранее, 13 ноября, глава евродипломатии Жозеп Боррель по итогам встречи глав МИД ЕС признал, что страны европейского объединения не успевают выполнить этот план до марта 2024 года. Как сказал Боррель, пока государствам Евросоюза удалось поставить для ВСУ лишь чуть более 300 тыс. снарядов из запасов армий стран европейского объединения. В настоящее время, отметил он, запущено производство боеприпасов и «подписано несколько контрактов», но наращивание выпуска такого рода вооружений — «это задача на среднесрочную перспективу, не до конца года и даже не на первые месяцы следующего».

«Рискует потерпеть крах»

Напомним, после начала спецоперации России на Украине страны ЕС начали оказывать прямую поддержку ВСУ и украинской обороне, в том числе через так называемый Европейский фонд мира — механизм, возмещающий государствам — членам Евросоюза расходы, связанные с поставками вооружений Киеву. Кроме того, летом 2023 года Жозеп Боррель выступил с заявлением, что ЕС намерен создать фонд военного содействия Украине на 2024—2027 годы.

По словам дипломата, этот фонд будет работать в рамках того же Европейского фонда мира и должен стать «ключевым элементом нашей (европейской. — RT) поддержки Украины».

По данным агентства Bloomberg, планировалось, что в течение четырёх лет в фонд будет направлено €20 млрд для закупки оружия для Украины. Однако, по словам источника агентства — европейского дипломата, план ЕС «рискует потерпеть крах» из-за того, что некоторым странам — членам Евросоюза, включая Германию, «не удалось согласовать условия».

«Вместо этого государства — члены ЕС надеются договориться хотя бы о выделении €5 млрд на следующий год с обязательствами по оказанию дальнейшей поддержки», — пишут журналисты Bloomberg, ссылаясь на неназванного дипломата.

Как сообщает газета The Telegraph, у бывшего локомотива европейской промышленности — Германии, помимо возникших сложностей по согласованию условий выделения €20 млрд, также есть планы в целом сократить свои взносы в Европейский фонд мира для Украины. Ссылаясь на попавший в распоряжение The Telegraph текст неофициального предложения, переданного ФРГ представителям других стран сообщества, журналисты издания отмечают, что в документе Берлин настаивает на учёте объёмов помощи, которая уже была оказана Киеву той или иной страной ЕС в двустороннем порядке.

Как говорится в статье The Telegraph, документ вызвал в Брюсселе серьёзные опасения по поводу того, что канцлер ФРГ Олаф Шольц может «помешать будущим попыткам поддержать Украину в её борьбе с Россией». Это особо тревожит руководство ЕС, поскольку, будучи крупнейшей экономикой Евросоюза, ФРГ обеспечивала до четверти всех взносов в Европейский фонд мира.

Здание Еврокомиссии

AP

Впоследствии замглавы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова в интервью французской газете Le Monde признала, что существует и вторая сторона проблемы: европейским лидерам сложно убедить жителей своих государств в необходимости помогать Украине.

«Стратегическая дискуссия по вопросу будущего Украины и отношений между Россией и ЕС необходима, и главы государств и правительств должны её провести — ведь убеждать своих граждан, что Киеву необходимо оказывать финансовую и военную поддержку, им непросто», — заявила она.

«Итоги весьма печальные»

Как отметил эксперт РИСИ Сергей Ермаков, символично, что слова Столтенберга о неспособности ЕС нарастить производство вооружений для Украины прозвучали после встречи министров иностранных дел стран альянса, которая прошла 29 ноября.

«По итогам этого саммита Столтенберг говорил о многолетней программе по содействию, призванной помочь Украине перейти от оборудования советской эпохи к вооружениям по стандартам НАТО. Но в свете нового заявления о неспособности ЕС нарастить производство оружия возникает много сомнений, в частности, относительно того, удастся ли блоку реализовать эту программу, учитывая такие сложности», — сказал Ермаков.

Он считает, что последние заявления Столтенберга, в том числе о ситуации вокруг ВПК Евросоюза, говорят о том, что в блоке к концу года уже подводят промежуточные итоги прокси-войны, которую альянс «под руководством США ведёт против России на Украине».

Также по теме Переоценка ситуации: почему в НАТО заявили о неспособности ВСУ сдвинуть линию фронта Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что ВСУ в ходе контрнаступления не смогли серьёзно сдвинуть линию фронта. Об этом...

«И эти итоги весьма печальные, натовцы рассчитывали совсем на другие результаты. В частности, США надеялись руками Киева и благодаря оружию НАТО одержать стратегическую победу над Россией, а в итоге добились провала контрнаступления ВСУ, раскола в самом Евросоюзе и военно-промышленного кризиса в ЕС», — отметил Ермаков.

Кроме того, как в самом Европейском союзе, так и в НАТО в целом из-за украинского вопроса наблюдаются «трещины в солидарности и единстве», считает аналитик.

«Отдельным странам ЕС и альянса хочется продолжать опосредованную войну руками украинцев. Другие же понимают, что им надо думать о собственной безопасности, о том, что у них не хватает сил на оборону. И все эти факторы сейчас настолько стали очевидными, что Столтенберг просто не мог их не озвучить», — сказал Ермаков.

Как отметил аналитик, по этой же причине глава НАТО фактически признаёт, что задача обеспечения Украины 1 млн боеприпасов становится для альянса просто нерешаемой.

«Выходит, что после того, как Запад спровоцировал начало СВО, вдруг выяснилось, что у альянса нет сил и потенциала, чтобы реализовать свои планы по ослаблению России. И сейчас натовцы в жутком раздрае, поскольку среди членов блока слишком много противоречий. И Украина в данном случае фактически стала яблоком раздора: часть стран НАТО выступают за продолжение конфликта и его эскалацию, но есть и те, кто опасается такого развития событий и реально смотрит на вещи. Например, Венгрия, которой украинский конфликт совсем не нужен», — отметил Ермаков.

По словам научного сотрудника Российского института стратегических исследований Олега Неменского, в западных политических кругах усиливается «разброд мнений о происходящем на Украине».

«Связано это с тем, что провал контрнаступления ВСУ поставил под вопрос вообще целесообразность оказания Украине помощи, поскольку есть большая опасность, что её не хватит даже на сдерживание позиций на фронте. Сейчас на Западе идут очень острые споры, как быть с Украиной. Многие страны не собираются оказывать столь мощную военную и финансовую помощь годами. И голоса тех, кто выступает против безоглядной поддержки киевского режима, становятся всё сильнее», — подчеркнул аналитик в комментарии RT.

Глава НАТО Йенс Столтенберг

AP

Как пояснил Неменский, недовольство помощью Украине наиболее динамично растёт в Евросоюзе, поскольку его «уже охватила рецессия».

«Ситуация внутри ЕС со временем будет всё больше обостряться на фоне в том числе плачевного положения экономики Евросоюза, которая сильно пострадала после введения антироссийских санкций по настоянию США. Обстановка в Европе будет только ухудшаться: уже идёт процесс деиндустриализации и перемещения промышленных предприятий из ЕС в США, где электроэнергия не такая дорогая. В связи с этим будет меняться и политический климат в Европе, который может стать более радикальным и ещё менее терпимым к необходимости снабжать Киев оружием, боеприпасами, а также оказывать другие виды поддержки», — заключил эксперт.