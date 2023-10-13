«Ставка на силовое решение»: Россия отреагировала на заявление США о новом пакете военной помощи Украине

США могут «легко и быстро» урегулировать конфликт на Украине прекращением отправки Киеву военной помощи, однако американцы продолжают делать ставку на силовое решение украинского кризиса, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Таким образом он прокомментировал анонсированный Пентагоном очередной пакет военной помощи Украине на $200 млн. Однако, по словам Антонова, западные поставки лишь «отдаляют перспективу окончания кровопролития». Ранее глава Пентагона Ллойд Остин анонсировал также передачу Киеву вооружений со стороны Германии, Испании, Франции и других западных стран. По мнению экспертов, на фоне возникших у Вашингтона проблем с выделением средств киевскому режиму США пытаются переложить ответственность на своих европейских союзников.

Соединённые Штаты в состоянии закончить боевые действия на украинской территории, прекратив отправлять вооружения киевскому режиму, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Однако американская сторона продолжает делать ставку на силовое решение украинского кризиса, отметил он.

«Преследуемые задачи измотать и обескровить Россию, ещё больше натравить на нас братский народ не меняются. За этим скрываются опасения Вашингтона не допустить закрепления успехов Вооружённых сил Российской Федерации», — подчеркнул дипломат.

Таким образом он прокомментировал анонсированное Пентагоном выделение очередного пакета военной помощи Украине на $200 млн, в который вошли ракеты AIM-9M для средств ПВО, боеприпасы, в том числе для HIMARS, противотанковые ракеты, а также оборудование для борьбы с дронами.

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Однако, по словам Антонова, новый транш не решит задач, поставленных Вашингтоном перед Киевом.

«Контрнаступление провалилось. Киевский режим дышит на ладан. Западные поставки лишь отдаляют перспективу окончания кровопролития», — сказал российский дипломат.

Стоит отметить, что ранее, 11 октября, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга вынужден был признать, что в вопросе финансирования Украины США находятся «почти на пределе своих возможностей».

«Сегодня мы анонсировали (пакет помощи на сумму. — RT) $200 млн, и мы постараемся оказывать такую помощь как можно дольше, но... она не будет бесконечной», — отметил он.

Заявление Кирби прокомментировала в своём Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Если коротко: Украина, верёвка, конец», — написала дипломат.

Напомним, 30 сентября обе палаты конгресса США утвердили временный бюджет страны, в который не вошли положения о поддержке Украины — с ними не была согласна группа представителей Республиканской партии. При этом дальнейшее спонсирование киевского режима может осложнить и затянувшаяся процедура избрания нового спикера палаты представителей конгресса США вместо республиканца Кевина Маккарти, пишут западные СМИ. В свою очередь, как сообщила 2 октября газета The Wall Street Journal, в распоряжении Пентагона осталось $5,2 млрд на оказание помощи Киеву, которые были выделены ещё год назад.

HIMARS

globallookpress.com

© Sgt. John Schoebel

Помощь партнёра

Напомним, ранее, 11 октября, в Брюсселе состоялось заседание контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн», в котором, кроме США, приняли участие около 50 их союзников и партнёров, включая Украину и страны НАТО. После этой встречи Остин заявил, что Киеву готовы помочь вооружениями в том числе ФРГ, Испания, Швеция, Болгария, Франция и Великобритания.

«Германия пожертвует ещё одну систему Patriot и дополнительные ракеты к ней в рамках пакета помощи на сумму $1,1 млрд, который включает ещё десять танков Leopard A1, ещё две системы ПВО IRIS-T; Испания продолжит проводить свою критически важную миссию по подготовке (специалистов для работы с системой ПВО. — RT) Hawk и пожертвует дополнительную технику Hawk; Швеция одобрила пакет помощи на сумму $200 млн, включающий критически важные артиллерийские боеприпасы; Болгария пожертвует компоненты, необходимые Украине для усиления своих систем ПВО С-300», — заявил Остин.

Встреча Рамштайн

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Кроме того, по словам главы Пентагона, Франция обязалась предоставить большее число САУ CAESAR и ускорить процесс их производства.

Глава Минобороны США также поблагодарил своих коллег и официальных представителей присутствовавших на заседании стран, которые, по его словам, «практически каждый месяц» занимаются организацией «коллективной поддержки» для Украины.

Как заявил журналистам украинский глава Минобороны Рустем Умеров после встречи в формате «Рамштайн», западные партнёры пообещали киевскому режиму военную помощь на сумму порядка $500 млн.

«По остаточному принципу»

Как отметил в комментарии RT военный эксперт Юрий Кнутов, на фоне возникших у Вашингтона проблем с выделением средств киевскому режиму США решили переложить ответственность за передачу дополнительных вооружений на своих союзников из Европы.

«В отсутствие спикера в нижней палате конгресса у США нет возможности утвердить документ, который бы содержал положения о военной помощи Украине. Поэтому Вашингтон пока переложил обеспечение Киева оружием на своих союзников, которые, впрочем, прямо сказали, что у них нет возможности поставлять его в тех объёмах, в которых просит киевский режим. Как заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, в плане оказания поддержки Украине США незаменимы», — сказал аналитик в беседе с RT.

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Киевский режим существует только благодаря вооружениям, поставляемым американскими властями, странами НАТО и другими государствами «антироссийской коалиции», напомнил Кнутов.

«Запад достаточно долго передавал киевскому режиму танки, БМП, бронетранспортёры, самоходные артиллерийские установки. Теперь ставка делается в основном на боеприпасы, в том числе кассетные, поскольку на ряде участков фронта украинская армия испытывает снарядный голод. Что касается тяжёлых вооружений, Запад, по всей видимости, хочет, чтобы военная техника отправлялась в ремонт и вновь передавалась Киеву», — полагает эксперт.

При этом наполнение пакетов военной помощи ряда западных стран, о которой заявил Остин, — это «во многом устаревшее вооружение», констатировал Кнутов.

«Например, Испания пообещала поставить комплекс Hawk, но эта техника ещё XX века, которую нельзя сопрягать с современными зенитно-ракетными системами. Hawk малоэффективен при работе по российским крылатым ракетам. Германия тоже заявила, что поставит танки Leopard A1, но это очень слабые машины. У самих немцев есть реклама, где Leopard 2 стреляет по Leopard A1 как по мишени, и снаряд Leopard 2 пробивает в корпусе Leopard A1 дыру, причём навылет. Немцы попросту избавляются от старых бронемашин. И мало кого волнует, что ВСУ будут с лёгкостью уничтожаться в такой технике», — заявил аналитик.

Что касается системы ПВО IRIS, которую пообещала Германия, Кнутов назвал её «очаговой» и способной «прикрыть лишь один-два объекта» на Украине.

Более того, в нынешней ситуации в блоке НАТО «намечается раскол» из-за разных позиций стран относительно необходимости выделять военную помощь украинским властям, считает Кнутов.

Поставки немецкого вооружения на Украину

globallookpress.com

© Philipp Schulze

«Например, Венгрия выступает против оружейных траншей. В Словакии и президент, и партия, которая пришла там к победе, также высказались против поставок оружия киевскому режиму. Хотя громко говорить о том, что Запад уже сейчас бросает Украину, я бы не стал. Но значительное снижение поддержки со стороны США произойдёт в том случае, если на Ближнем Востоке разгорится ещё более масштабный, чем сейчас, конфликт между Израилем и его соседями. И тогда Штаты будут вынуждены перебрасывать основные ресурсы на помощь Тель-Авиву, поскольку он для них приоритетнее Киева, которому будут доставаться вооружения лишь по остаточному принципу», — сказал эксперт.

При этом, как считает американист, доктор политических наук Рафаэль Ордуханян, в США сложилось ошибочное впечатление, что они смогут обеспечить полноценную помощь и Израилю, и Украине одновременно.

«Ещё до начала кризиса на Ближнем Востоке было понятно, что бюджет Соединённых Штатов этого не выдержит. Поэтому в данной ситуации мы прекрасно понимаем, что все заявления США о том, что они будут поддерживать оружием и Киев, и Тель-Авив, носят исключительно популистский характер», — отметил в комментарии RT аналитик.

По мнению Ордуханяна, США не имеют таких военно-технических возможностей, чтобы одинаково быть вовлечёнными в два конфликта: на Ближнем Востоке и Украине.

«Для этого американская промышленность не выпускает в достаточном количестве боеприпасы и другие вооружения. И ей придётся ещё долго перестраиваться», — заключил эксперт.