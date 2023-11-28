Переоценка ситуации: почему в НАТО заявили о неспособности ВСУ сдвинуть линию фронта

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что ВСУ в ходе контрнаступления не смогли серьёзно сдвинуть линию фронта. Об этом он сказал на пресс-конференции в преддверии встречи глав МИД стран — членов альянса. При этом ещё в августе генсек говорил об успехах Киева и постепенном продвижении ВСУ. По словам аналитиков, на Западе постепенно происходит переоценка ситуации в зоне боевых действий.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что в ходе контрнаступления ВСУ не удалось серьёзно продвинуться вперёд. Об этом он заявил на пресс-конференции в преддверии заседания министров иностранных дел стран альянса 28—29 ноября в Брюсселе.

«За последний год они (украинские силы. — RT) не смогли сдвинуть линию фронта. Это показывает, что нам нельзя недооценивать Россию», — сказал он.

Провал Украины Столтенберг объяснил, в частности, тем, что оборонная промышленность России перешла на военные рельсы, а Пхеньян якобы поставляет Москве боеприпасы. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал утверждения о помощи со стороны КНДР слухами.

На пресс-конференции у Столтенберга также спросили, как он оценивает заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сделанное им в интервью изданию The Economist, о том, что для выхода из сложившейся патовой ситуации Украине потребуется колоссальный технологический скачок.

Отвечая на этот вопрос, генсек подчеркнул, что Запад поставляет Украине современное оружие, однако вопрос в том, как оно используется.

Йенс Столтенберг

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«Немного о технологиях. Во-первых, на мой взгляд, мы поставляем Украине всё более усовершенствованные системы. Во-вторых, технологии подразумевают не просто один конкретный предмет или вид оружия, но и взаимодействие всех компонентов: то, как мы можем применять беспилотники, киберпространство, различные системы, сочетать их и создавать новые возможности», — сказал он.

Как отмечают аналитики, таким образом генсек фактически отверг обвинения в том, что Запад не предоставил Киеву вовремя достаточного количества современных вооружений, которые нередко звучат со стороны украинских политиков.

«Подобными заявлениями НАТО навязывает западному обывателю тезис о том, что оружие альянса оказалось на высоте, а отсутствие эффекта объясняется неправильной эксплуатацией. Якобы украинцы ещё не доросли до того, чтобы использовать такую продвинутую технику. При этом в рамках СВО стало очевидно, что никакими особенными тактико-техническими характеристиками большинство западных образцов вооружения не обладает», — пояснил в разговоре с RT эксперт РИСИ Сергей Ермаков.

В ходе общения с журналистами Столтенберг также в очередной раз заявил о неизменности поддержки Киева со стороны альянса. По его словам, на предстоящей встрече глав МИД стран НАТО эта позиция будет вновь подтверждена. Генсек подчеркнул, что НАТО не может позволить России одержать верх в конфликте на Украине.

«Кураторы киевского режима явно разочарованы»

Стоит отметить, что ещё совсем недавно Столтенберг иначе оценивал ситуацию на фронте. В частности, в интервью CNN 30 августа он говорил об успехах ВСУ.

«Украинцы постепенно завоёвывают позиции. Это означает, что они оттесняют россиян. Они способны пробираться через некоторые из сильно укреплённых районов как минимум через минные поля. И потому ещё важнее оказать им поддержку. Потому что мы все знаем, что бои идут ожесточённые, тяжёлые бои. Украинцам приходится нелегко, но они добиваются результатов», — заявил он.

По словам аналитиков, судя по последним заявлениям генсека, в НАТО происходит переоценка ситуации в зоне конфликта.

«Безусловно, произошла переоценка ситуации на фронте. В НАТО есть адекватные специалисты и военные эксперты, которые внимательно смотрят на карту и делают выводы, руководствуясь не громкими заявлениями и политическими императивами, а исходя из реальной ситуации», — заявил Сергей Ермаков.

Неудачу контрнаступления Киева признают и некоторые другие западные политики. Так, премьер-министр Италии Джорджа Мелони в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) констатировала, что контрнаступление ВСУ ничего не изменило.

Джорджа Мелони

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На крах украинских военных планов в октябре обратил внимание и глава правительства Венгрии Виктор Орбан.

«Несколько месяцев назад было объявлено о начале украинского контрнаступления, и если бы эта цель была реалистичной, если бы они победили на линии фронта, то тогда можно было бы просить деньги, но эта стратегия провалилась», — приводит его слова ТАСС.

При этом в РФ о провале контрнаступления ВСУ начали говорить ещё летом. Так, 21 июля, описывая ситуацию на фронте, президент России Владимир Путин констатировал, что ВСУ не смогли добиться результатов.

Также по теме «Проблемы с производственными мощностями»: как ЕС пытается выполнить план по поставке ВСУ 1 млн снарядов Евросоюз передал Украине лишь 300 тыс. снарядов из обещанного 1 млн, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис....

«Сегодня очевидно, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы результатами так называемого контрнаступления, о котором в предыдущие месяцы громко вещали нынешние украинские власти. Результатов — во всяком случае пока — нет. Не помогают ни колоссальные ресурсы, которые были вкачаны в киевский режим, ни поставки западного оружия: танков, артиллерии, бронетехники, ракет, — ни направление тысяч иностранных наёмников и советников», — заявил глава государства.

Позже, в октябре, Владимир Путин вновь сказал о полном провале контрнаступления Украины.

«Что касается контрнаступления, которое якобы буксует, — оно провалилось полностью. Мы знаем, что на отдельных участках боевых действий тем не менее противоборствующая сторона готовит новые активные наступательные операции. Мы видим это, знаем, и мы тоже соответствующим образом на это реагируем», — сказал президент.

Признать неудачу пришлось и главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному. В интервью The Economist он заявил, что украинский конфликт зашёл в тупик и вряд ли стоит ожидать от ВСУ прорыва. По его мнению, отсутствие успехов у Киева связано в том числе с тем, что Запад отсрочил поставку Украине ряда вооружений, которые были для ВСУ «актуальнее всего в прошлом году, но поступили только в текущем».

Переложить ответственность

Как отмечают эксперты, заявления Столтенберга свидетельствуют о том, что НАТО пытается переложить ответственность за неудачи на фронте на Украину.

«Натовцы хотят всю ответственность за срыв широко разрекламированного на Западе контрнаступления переложить на украинскую сторону, утверждая, что у ВСУ не хватило военного искусства для реализации большой помощи со стороны альянса», — говорит Сергей Ермаков.

Аналитик отметил, что развитие событий показало правильность оценок российского руководства о том, что поставки Западом оружия лишь затягивают конфликт и не могут изменить ситуацию в зоне боевых действий.

Боевики ВСУ

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«Безусловно, НАТО оказывает большую помощь Киеву, в том числе тайно. Эта помощь только затягивает конфликт, о чём Россия всегда говорила. Фактически Запад подбрасывает поленья в костёр конфликта, препятствуя заключению договорённостей», — сказал Ермаков.

По его словам, сейчас альянс столкнулся с тем, что «даже ту помощь, которую Запад оказывал ранее, они больше предоставлять не могут».

«Выделение новых пакетов финансирования и отправка вооружений вызывает острые политические дебаты внутри стран — участниц блока. Там продавливается позиция, что надо искать какие-то другие пути. Скорее всего, на Западе рассматривают вариант приостановки конфликта», — считает эксперт.

В то же время Запад не готов к подлинному урегулированию ситуации на Украине, уверен Сергей Ермаков.

«Сейчас ЕС и США считают, что ВСУ зашли в тупик. Но даже при таком раскладе они стараются найти для себя некий благоприятный выход и продолжают русофобскую политику», — сказал политолог.

Несколько иную точку зрения в комментарии RT высказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин. По его мнению, Запад продолжит оказывать поддержку Киеву, чтобы затем перейти к переговорам на выгодных для себя условиях.