ВСУ использовали запрещённые противопехотные мины в городе Изюм (Харьковская область) в 2022 году. Это следует из доклада Landmine monitor 2023. Ранее аналогичную информацию приводили международные неправительственные организации и Совет ООН по правам человека. При этом в России неоднократно обращали внимание на использование украинскими войсками противопехотных мин. В Госдуме полагают, что эта ситуация может стать сигналом для мирового сообщества, которое обратит внимание на наплевательское отношение Украины к международному гуманитарному праву.

Киевский режим с начала специальной военной операции неоднократно нарушал конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Об этом говорится в докладе Landmine monitor 2023, опубликованном на сайте Международного движения за запрещение противопехотных мин (International Campaign to Ban Landmines).

«По имеющейся достоверной информации, украинские правительственные войска в нарушение Оттавской конвенции применяли противопехотные мины в городе Изюм и его окрестностях в течение 2022 года», — говорится в документе.

Соответствующая информация также была озвучена редактором доклада Марком Хизнеем во время презентации, которую организовал в Женеве Институт ООН по исследованию проблем разоружения.

В докладе Landmine monitor уточняется, что в январе 2023 года международная неправительственная организация Human Rights Watch констатировала, что при использовании ВСУ противопехотных мин были зафиксированы случаи гибели 11 гражданских лиц. В июне были приведены новые доказательства использования войсками киевского режима запрещённых противопехотных мин.

При этом марте 2023-го Совет ООН по правам человека также указал в своём отчёте о фиксировании случаев использования войсками киевского режима кассетных боеприпасов и противопехотных мин для атак на Изюм с марта по сентябрь 2022 года.

Кроме того, в докладе Landmine monitor приводятся сведения о том, что Украина по-прежнему не уничтожила более 3,3 млн противопехотных мин, хранящихся на складах. При этом украинская сторона сослалась на необходимость времени для проверки запасов, хотя изначальный дедлайн по выполнению условий Конвенции был установлен на 1 июня 2010 года.

Наряду с этим Минобороны Украины в июне заверили членов Оттавской конвенции по запрещению противопехотных мин в том, что киевский режим якобы даже не пытался использовать противопехотные мины в ходе конфликта с Россией.

AFP

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Российские официальные лица и ведомства неоднократно указывали на факт того, что киевский режим использует запрещённые виды вооружений.

Ещё в августе 2022 года постпред России при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза продемонстрировал коллегам мину «Лепесток», которые ВСУ используют против мирных граждан ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

«Лепесток» — живое свидетельство садистского и изуверского характера киевского режима», — говорил дипломат.

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова подчёркивала, что киевский режим, используя противопехотные мины, делают то, что им приказывают в США, Великобритании и натовских структурах.

«Пока приказ один — уничтожение людей вне зависимости от их национальности, вероисповедания в целях нанесения «стратегического поражения» нашей стране. Бойня до последнего украинца, с точки зрения Соединённых Штатов и всех североатлантических механизмов. Никаких расследований Киев проводить не будет», — подчёркивала она.

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Согласно данным от 31 октября, с февраля 2022 года на территории ДНР зарегистрированы 136 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе 11 детей, на противопехотных минах ПФМ-1 «Лепесток».

Действия киевского режима особенно циничны на фоне того, что Украина ратифицировала Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин в 2005 году, заявил RT член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

«Киевский режим, подстрекаемый западными кураторами, не чурается в ходе конфликта применять запрещённые боеприпасы и прибегать к недопустимым методам. Обвинение Украины в нарушении международной конвенции, запрещающей применение в зоне боевых действий противопехотных мин, должно стать сигналом для мирового сообщества, чтобы другие страны обратили внимание на наплевательское отношение Украины к международному гуманитарному праву», — сказал он.

В свою очередь, директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин также констатировал, что на Западе стали всё чаще замечать военные преступления киевского режима.

«В последнее время вдруг стали обращать внимание на ошибки ВСУ и на какие-то преступления, на которые раньше закрывали глаза. Сейчас могут пойти и другие разоблачительные материалы, потому что ВСУ вместе с американцами нарушают массу соглашений: используют фосфорные боезаряды, кассетные боеприпасы», — подчеркнул собеседник RT.