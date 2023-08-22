Обнародованы данные о пострадавших от действий ВСУ мирных жителях ДНР

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), обнародовало данные о погибших и раненых в республике с 2014 года по август 2023-го. Согласно представленной информации, в этот период на территории ДНР погибли 9030 мирных жителей, в том числе 229 детей.

Было названо и число раненых — 12 857 гражданских лиц, в том числе 804 ребёнка. За период с 17 февраля 2022 по 21 августа 2023 года зарегистрировано 127 случаев подрыва мирных жителей на ПФМ-1 «Лепесток», среди них 11 детей.

Представительство ДНР в СЦКК также сообщило, что по вине украинских военных было повреждено 2874 гражданских сооружения, 2064 жилых дома, 169 медицинских учреждений, 587 образовательных, 1158 объектов социального обеспечения, 79 объектов критической инфраструктуры, 881 объект электро-, водо-, тепло- и газоснабжения.

Среди повреждённого имущества также 1778 транспортных средств.

Данные по разрушениям на освобождённых в ходе специальной военной операции территориях ещё уточняются.

© Представительство ДНР в СЦКК

Кроме статистической информации, представительство ДНР в СЦКК и аппарат уполномоченного по правам человека в ДНР зафиксировали показания очевидцев преступлений украинских военнослужащих против мирного населения Донбасса.

Так, жительница Донецка Татьяна Плеханова рассказала, как 27 ноября 2014 года украинские военные обстреляли из РСЗО «Град» жилые кварталы города.

«В начале двенадцатого дня более 20 «Градов» было выпущено со стороны Песок на наш посёлок Азотный. Украинская армия постоянно обстреливала, и люди погибали», — сказала она.

По её словам, снаряды попали прямо в её квартиру, погибла соседка. Она заявила, что видела примерно 15 пострадавших в результате обстрела, которых вывозили на скорой.

© Представительство ДНР в СЦКК

Ещё одна жительница Донецка, Татьяна Василенко, рассказала, что дом, в котором она проживала, 4 февраля 2015 года подвергся обстрелу со стороны ВСУ.

«Нас обстреляла украинская армия. Осколки были около полутора метров — и много мелких, стреляли из дальнобойных орудий. Взрыв был очень мощный, дом посекло, ни одного стекла не осталось. Чудом мы уцелели, получили только ушибы мягких тканей и повреждения от стекла», — сообщила она.

Житель Донецка Геннадий Петров говорит, что украинские боевики вели прицельный огонь по гражданскому транспорту.

«4 июля 2016 года мой автобус стоял у жилого дома на улице Степаненко, у дома 20. В 11 вечера автобус попал под обстрел. Из-за прямого попадания мины был повреждён салон, выбиты все стёкла, сиденья. Я думаю, что стреляли целенаправленно, потому что была всего одна мина и попала она в крышу автобуса. А автобус стоял у жилого дома, там не было ни ополченцев, ни воинских подразделений», — приводят авторы доклада слова Петрова.