ООН: ВСУ нарушили в Харьковской области конвенцию о запрете противопехотных мин
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«Украина нарушила Оттавский договор 1997 года о запрещении противопехотных мин во время боёв в Изюме в 2022 году», — цитирует его РИА Новости.
Кроме того, отметил Хизней, у UNIDIR есть информация о том, что украинская армия применила эти мины в Донецке.
Как заявил 24 августа постпред России при ООН Василий Небензя, «Лепесток» — живое свидетельство «садистского и изуверского характера киевского режима».