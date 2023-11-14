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ООН: ВСУ нарушили в Харьковской области конвенцию о запрете противопехотных мин

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Вооружённые силы Украины нарушили в городе Изюме Харьковской области Оттавскую конвенцию о запрете использования противопехотных мин, заявил член Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Марк Хизней.
ООН: ВСУ нарушили в Харьковской области конвенцию о запрете противопехотных мин
  • AP
  • © Libkos

«Украина нарушила Оттавский договор 1997 года о запрещении противопехотных мин во время боёв в Изюме в 2022 году», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, отметил Хизней, у UNIDIR есть информация о том, что украинская армия применила эти мины в Донецке.

Как заявил 24 августа постпред России при ООН Василий Небензя, «Лепесток» — живое свидетельство «садистского и изуверского характера киевского режима».

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