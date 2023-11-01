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Мелони в беседе с пранкерами признала, что многие устали от конфликта на Украине

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом призналась, что многие устали от ситуации на Украине.
Мелони в беседе с пранкерами признала, что многие устали от конфликта на Украине
  • Gettyimages.ru

«Я вижу, что многие устали. Если говорить правду, то, возможно, мы близки к тому моменту, когда все поймут, что нам нужен выход», — сказала Мелони.

По её мнению, найти выход в конфликте будет непросто, но у неё есть «некоторые соображения», как справиться с ситуацией.

Ранее Вован и Лексус провели разговор об инфляции в Европе с главой Европейского центрального банка Кристин Лагард от имени Владимира Зеленского.

В прошлом году Лексус и Вован опубликовали тизер разговора с бывшим американским президентом Джорджем Бушем — младшим.

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