Мелони в беседе с пранкерами признала, что многие устали от конфликта на Украине
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«Я вижу, что многие устали. Если говорить правду, то, возможно, мы близки к тому моменту, когда все поймут, что нам нужен выход», — сказала Мелони.
По её мнению, найти выход в конфликте будет непросто, но у неё есть «некоторые соображения», как справиться с ситуацией.
Ранее Вован и Лексус провели разговор об инфляции в Европе с главой Европейского центрального банка Кристин Лагард от имени Владимира Зеленского.
В прошлом году Лексус и Вован опубликовали тизер разговора с бывшим американским президентом Джорджем Бушем — младшим.