Пранкеры Лексус и Вован опубликовали тизер разговора с Бушем-младшим

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Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Лексус и Вован, опубликовали в соцсети «ВКонтакте» и на видеохостинге RUTUBE тизер своего разговора с бывшим американским президентом Джорджем Бушем — младшим.
Пранкеры Лексус и Вован опубликовали тизер разговора с Бушем-младшим
  • Gettyimages.ru
  • © Handout

В видео показаны несколько высказываний Буша. В том числе он заявил, что желает вступления Украины в НАТО.

«Я думал, что Россия будет более сговорчивой, но затем Путин резко изменился», — сказал он.

Также в тизере экс-президент США отдал честь пранкерам и заявил, что «очень гордится» ими.

Полная запись беседы Вована и Лексуса с Бушем-младшим будет представлена пранкерами 19 мая на просветительском марафоне общества «Знание», проходящем в этом году под названием «Новые горизонты».

Ранее пранкеры Вован и Лексус в беседе с телеканалом «360»  рассказали подробности проведения своих розыгрышей.

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