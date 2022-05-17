Пранкеры Лексус и Вован опубликовали тизер разговора с Бушем-младшим

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Лексус и Вован, опубликовали в соцсети «ВКонтакте» и на видеохостинге RUTUBE тизер своего разговора с бывшим американским президентом Джорджем Бушем — младшим.

В видео показаны несколько высказываний Буша. В том числе он заявил, что желает вступления Украины в НАТО.

«Я думал, что Россия будет более сговорчивой, но затем Путин резко изменился», — сказал он.

Также в тизере экс-президент США отдал честь пранкерам и заявил, что «очень гордится» ими.

Полная запись беседы Вована и Лексуса с Бушем-младшим будет представлена пранкерами 19 мая на просветительском марафоне общества «Знание», проходящем в этом году под названием «Новые горизонты».

Ранее пранкеры Вован и Лексус в беседе с телеканалом «360» рассказали подробности проведения своих розыгрышей.