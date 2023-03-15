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Пранкеры Вован и Лексус провели разговор с главой ЕЦБ Лагард от имени Зеленского

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Российские пранкеры Вован и Лексус провели разговор об инфляции в Европе с главой Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард от имени президента Украины Владимира Зеленского.
Пранкеры Вован и Лексус провели разговор с главой ЕЦБ Лагард от имени Зеленского
  • Gettyimages.ru

«Всё стало неожиданностью с точки зрения инфляции. Но в данный момент я не могу сказать точно, здесь многое будет зависеть от результата наших действий», — сказала она.

Лагард добавила, что в прогнозах Евросоюза инфляция указана на уровне 7%, но это «немного заниженный показатель».

«Инфляция, вероятно, выше», — добавила чиновник.

Ранее стало известно, что уровень годовой инфляции в Германии по итогам февраля, по итоговой оценке Destatis, составил 8,7%.

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