Пранкеры Вован и Лексус провели разговор с главой ЕЦБ Лагард от имени Зеленского
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«Всё стало неожиданностью с точки зрения инфляции. Но в данный момент я не могу сказать точно, здесь многое будет зависеть от результата наших действий», — сказала она.
Лагард добавила, что в прогнозах Евросоюза инфляция указана на уровне 7%, но это «немного заниженный показатель».
«Инфляция, вероятно, выше», — добавила чиновник.
Ранее стало известно, что уровень годовой инфляции в Германии по итогам февраля, по итоговой оценке Destatis, составил 8,7%.