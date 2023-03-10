Уровень годовой инфляции в ФРГ составил 8,7%

Уровень годовой инфляции в Германии по итогам февраля, по итоговой оценке Destatis, составил 8,7%.

«Уровень инфляции остаётся высоким... Повышение цен на продукты питания, которые выросли даже больше, чем цены на энергоносители, было особенно заметно для частных домохозяйств в феврале», — заявил президент Федерального статистического управления Рут Бранд.

Он добавил, что потребительские цены за месяц выросли на 0,8% в феврале.

22 февраля сообщилось, что в Германии годовая инфляция по итогам января ускорилась до 8,7% с 8,6% месяцем ранее.

По словам Бранда, после ослабления в конце года уровень инфляции остаётся высоким.