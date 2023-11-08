«Не окажут эффекта»: Нидерланды передали Румынии пять истребителей F-16 для обучения пилотов ВСУ

В Румынию из Нидерландов прибыли первые пять истребителей F-16, которые будут использоваться в центре обучения пилотированию самолётов, в том числе для подготовки украинских лётчиков, сообщило румынское Минобороны. Отмечается, что учебный центр был создан в сотрудничестве с властями Нидерландов, Дании и американской оружейной корпорацией Lockheed Martin, предоставляющей инструкторов и специалистов по обслуживанию. Ранее глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила об отправке пяти истребителей F-16 на авиабазу в Румынию для обучения украинских пилотов. По мнению экспертов, F-16, даже если и будут поставлены на Украину, не окажут какого-либо влияния на ход боевых действий.

В Румынию из Нидерландов прибыли первые пять истребителей F-16, которые будут использоваться в центре обучения пилотированию самолётов, в том числе для подготовки украинских лётчиков. Об этом сообщило румынское Минобороны. По данным ведомства, воздушные суда приземлились на авиабазе «Лейтенант-авиатор Георге Мочорницэ».

Как сообщают власти Румынии, учебный центр был создан в сотрудничестве с Минобороны Нидерландов и американской оружейной корпорацией Lockheed Martin, предоставляющей инструкторов и специалистов по обслуживанию, а также при поддержке Дании. По версии румынского руководства, центр будет способствовать оперативной совместимости между союзниками и повышению возможностей НАТО противостоять серьёзным вызовам, возникающим в Черноморском регионе и в Восточной Европе.

Ранее глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила об отправке пяти истребителей F-16 в Румынию для обучения украинских пилотов.

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«Сегодня на авиабазу Фетешти в Румынии отправляются пять нидерландских F-16. В ближайшее время для лётчиков Украины и стран НАТО откроется центр подготовки к пилотированию на F-16», — написала она в своей соцсети X (ранее Twitter).

12 октября Оллонгрен сообщила, что Нидерланды направят румынским властям «в течение нескольких недель» от 12 до 18 самолётов F-16 для обучения лётчиков ВСУ. Позднее, 30 октября, нидерландский премьер-министр Марк Рютте уточнил во время переговоров с Владимиром Зеленским, что обещанные Киеву истребители прибудут в учебный румынский центр через две недели. Он допустил, что курсы подготовки украинских пилотов на этих самолётах могут начаться уже в ближайшее время.

Напомним, в конце августа министр обороны Румынии Анджел Тылвар подписал письмо о намерении создать совместно с Минобороны Нидерландов и компанией Lockheed Martin учебную базу по подготовке пилотов истребителей F-16. Роль ВВС Нидерландов в создании центра будет заключаться в размещении нескольких F-16 на авиабазе «Лейтенант-авиатор Георге Мочорницэ». По данным Бухареста, в центре будет вестись подготовка не только румынских военных, но и украинских, а также лётчиков из союзных государств.

10 октября Владимир Зеленский заявил, что договорился с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом о подготовке пилотов ВСУ к управлению самолётами F-16 в новом учебном центре на территории республики. По словам Зеленского, это «чрезвычайно важное решение». Стороны также обсудили, как ускорить такую подготовку украинских военных, и «договорились, что украинские пилоты будут включены в первую волну обучения».

«Нужно от них избавляться»

Как отметил эксперт РИСИ Сергей Ермаков, неудивительно, что именно Нидерланды «вызвались обеспечить» румынскую базу истребителями F-16 для обучения украинских пилотов.

«Эта страна достаточно последовательно занимает антироссийскую позицию, и её поставки Киеву существенны. Участие Нидерландов в коалиции по подготовке передачи F-16 значительно. Хотя её курируют в основном США в рамках НАТО и проекта «Рамштайн», Нидерланды предоставляют в том числе свою портовую инфраструктуру, облегчая логистику, чтобы обеспечить поставки Украине морем», — заявил аналитик в беседе с RT.

Как добавил, со своей стороны, военный эксперт Иван Коновалов, Нидерланды «так активно ведут себя» по треку поставок F-16, поскольку хотят избавиться «от собственного хлама».

«Это старые F-16, Амстердаму нужно было в любом случае от них избавляться. И вот они выбирают не тратить деньги на утилизацию, а передать устаревшие истребители на нужды киевского режима. И такой схемы придерживаются не только Нидерланды — по всей Европе сдают старую технику», — пояснил Коновалов в комментарии RT.

Здание Еврокомиссии

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Румыния была выбрана пунктом для создания центра по обучению ВСУ, поскольку эта страна находится вблизи от Украины и боевых действий, считает Ермаков. По его словам, при такой ситуации «с логистикой будет проще»: после тренировок пилотов у стран НАТО появится возможность оперативно перебросить эти самолёты уже на территорию Украины.

«За счёт такого выбора США и другие страны НАТО намерены минимизировать свои расходы, поскольку обучение лётчиков, их транспортировка — достаточно дорогие мероприятия. Под это обычно выделяется воздушное пространство и часть очень важной инфраструктуры, которая задействуется также гражданскими самолётами. Это значит больше нагрузки на гражданскую службу, включая диспетчеров. Всё это крайне дорого, а на Западе привыкли считать деньги. К тому же это небезопасно — возможность аварий и всевозможных инцидентов исключать никто не может. А Нидерландам или любой другой стране, конечно, хочется всего этого избежать», — сказал аналитик.

В свою очередь, Коновалов пояснил выбор Румынии в качестве страны для создания базы по обучению украинских пилотов ВСУ тем, что в этом государстве «всегда уделялось особое внимание» военно-воздушным силам.

«Там действительно развёрнута серьёзная сеть аэродромов, авиаинфраструктуры. А американцы мощно доработали её. У Румынии действительно есть довольно серьёзные технические возможности для того, чтобы заниматься обучением пилотов», — отметил эксперт.

«Не окажут значимого эффекта»

Что касается самих поставок американских истребителей F-16 на Украину, то, как заявил 19 октября глава МИД республики Дмитрий Кулеба, эти самолёты, согласно «оптимистическому сценарию», могут появиться там в первой половине 2024 года. По словам украинского министра, единственными преградами для передачи Киеву F-16 является завершение тренировки пилотов ВСУ и подготовка инфраструктуры.

Спустя несколько дней советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объявил, что первая группа пилотов, обучающаяся на авиатренажёрах, уже выполнила «домашнее задание» и вскоре пересядет на «настоящий» учебно-боевой самолёт F-16 с инструктором. По его словам, это должно произойти в ближайшее время.

Позднее, 25 октября, власти Великобритании подтвердили, что Лондон начал подготовку украинских военных лётчиков ещё в сентябре.

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В тот же день в ВВС США сообщили о старте обучения украинских пилотов в Аризоне «основам F-16», которое продлится несколько месяцев. Как уточнили позднее в Пентагоне, такие тренировки пилотов ВСУ по управлению F-16 займут от пяти до девяти месяцев.

Однако эксперты сходятся во мнении, что ни обучение украинских пилотов, ни поставка киевскому режиму самолётов F-16 не сможет изменить ситуацию на поле боя в зоне СВО.

«Сам истребитель F-16 — не то средство, которое может изменить ход конфликта в пользу Украины или Запада. Это не то средство, благодаря которому у киевского режима появится дополнительный ресурс», — отметил Сергей Ермаков.

Схожего мнения придерживается и Иван Коновалов. По его словам, судя по последней статистике сбитых самолётов ВСУ российскими военными, американские истребители F-16 не продержатся на линии боевого соприкосновения и месяца.

«С учётом системы ПВО, развёрнутой в зоне СВО, включая, по некоторым данным, и С-400, которая уже великолепно доказала свою эффективность, самолёты F-16 на Украине точно долго летать не будут и уж тем более не окажут какого-либо значимого эффекта на ход боевых действий», — сказал Коновалов.

Напомним, 1 ноября министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что, исходя из опыта специальной военной операции, российские средства противовоздушной обороны могут примерно за 20 дней сбить все запланированные к поставке Киеву самолёты F-16.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу

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Во время селекторного совещания в оборонном ведомстве Шойгу сообщил, что в течение месяца средства российской ПВО сбили 37 самолётов ВСУ, что почти в два раза превышает количество F-16, которое Запад гарантировал поставить Киеву.

«То есть при такой работе нашей системы противовоздушной обороны это примерно на 20 дней работы», — сказал глава Минобороны.

Однако киевский режим до сих пор не решил вопрос, откуда истребители F-16 будут взлетать, если у Украины нет соответствующей инфраструктуры для них, отметил Коновалов.