Зеленский договорился с президентом Румынии о подготовке украинских пилотов F-16

Владимир Зеленский заявил, что договорился с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом о подготовке украинских пилотов управлению самолётами F-16 американского производства.

Об этом Зеленский заявил в своём Telegram-канале.

«Есть чрезвычайно важное решение о подготовке в Румынии пилотов для F-16: создаётся центр подготовки пилотов», — написал он.

По его словам, они с Йоханнисом обсудили, как ускорить эту подготовку, и «договорились, что украинские пилоты будут включены в первую волну обучения».

В сентябре глава румынского Министерства обороны Анджел Тылвар заявил, что Румыния будет обучать лётчиков Вооружённых сил Украины пилотированию на истребителях F-16 на контрактной основе.

До этого Тылвар подписал письмо о намерении создать совместно с Нидерландами учебную базу по подготовке пилотов истребителей F-16.