Зеленский договорился с президентом Румынии о подготовке украинских пилотов F-16
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Об этом Зеленский заявил в своём Telegram-канале.
«Есть чрезвычайно важное решение о подготовке в Румынии пилотов для F-16: создаётся центр подготовки пилотов», — написал он.
По его словам, они с Йоханнисом обсудили, как ускорить эту подготовку, и «договорились, что украинские пилоты будут включены в первую волну обучения».
В сентябре глава румынского Министерства обороны Анджел Тылвар заявил, что Румыния будет обучать лётчиков Вооружённых сил Украины пилотированию на истребителях F-16 на контрактной основе.
До этого Тылвар подписал письмо о намерении создать совместно с Нидерландами учебную базу по подготовке пилотов истребителей F-16.