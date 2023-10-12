Узнать больше

В Нидерландах сообщили, что направят для подготовки пилотов ВСУ до 18 F-16

Короткая ссылка
Нидерланды направят в центр подготовки украинских пилотов в Румынии 12—18 истребителей F-16 в течение нескольких недель.
В Нидерландах сообщили, что направят для подготовки пилотов ВСУ до 18 F-16
  • Gettyimages.ru
  • © Stocktrek Images

Об этом сообщила министр обороны страны Кайса Оллонгрен.

«Мы надеемся направить в Румынию от 12 до 18 самолётов (F-16. — RT) в течение нескольких недель, а это значит, что учебный центр сможет начать работу», — цитирует Оллонгрен портал NL Times.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский на встрече с членами палаты представителей конгресса Соединённых Штатов просил прежде всего о поставках украинской стороне тактических ракет ATACMS и истребителей-бомбардировщиков F-16.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить