В Нидерландах сообщили, что направят для подготовки пилотов ВСУ до 18 F-16
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Об этом сообщила министр обороны страны Кайса Оллонгрен.
«Мы надеемся направить в Румынию от 12 до 18 самолётов (F-16. — RT) в течение нескольких недель, а это значит, что учебный центр сможет начать работу», — цитирует Оллонгрен портал NL Times.
Ранее стало известно, что Владимир Зеленский на встрече с членами палаты представителей конгресса Соединённых Штатов просил прежде всего о поставках украинской стороне тактических ракет ATACMS и истребителей-бомбардировщиков F-16.