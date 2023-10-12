В Нидерландах сообщили, что направят для подготовки пилотов ВСУ до 18 F-16

Нидерланды направят в центр подготовки украинских пилотов в Румынии 12—18 истребителей F-16 в течение нескольких недель.

Об этом сообщила министр обороны страны Кайса Оллонгрен.

«Мы надеемся направить в Румынию от 12 до 18 самолётов (F-16. — RT) в течение нескольких недель, а это значит, что учебный центр сможет начать работу», — цитирует Оллонгрен портал NL Times.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский на встрече с членами палаты представителей конгресса Соединённых Штатов просил прежде всего о поставках украинской стороне тактических ракет ATACMS и истребителей-бомбардировщиков F-16.