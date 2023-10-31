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Пентагон: обучение украинских пилотов на F-16 в США займёт до девяти месяцев

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Обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 в США займёт до девяти месяцев.
Пентагон: обучение украинских пилотов на F-16 в США займёт до девяти месяцев
  • Gettyimages.ru
  • © Stocktrek Images

Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны США Патрик Райдер.

Он пояснил, что сроки завершения обучения будут зависеть от индивидуальных навыков самих пилотов.

«Но мы можем предположить, что им потребуется от пяти до девяти месяцев, чтобы завершить обучение», — заявил Райдер.

Ранее представитель ВВС США сообщил о старте обучения небольшой группы украинских лётчиков в Аризоне — солдат ВСУ учат пилотированию F-16.

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