Кулеба заявил, что F-16 могут появиться на Украине в первой половине 2024 года
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Заявление украинского министра опубликовало издание «РБК-Украина».
По его словам, единственными преградами для поставок Киеву F-16 являются завершение тренировки пилотов ВСУ и подготовка инфраструктуры.
«Оптимистический сценарий, я думаю, где-то первая половина следующего года», — заявил он.
Ранее глава российского Минобороны Сергей Шойгу заявил, что Россия укрепляет западные рубежи из-за планируемых поставок Киеву истребителей F-16 американского производства из западных стран.