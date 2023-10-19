Кулеба заявил, что F-16 могут появиться на Украине в первой половине 2024 года

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что истребители F-16 американского производства, согласно «оптимистическому сценарию», могут появиться на Украине в первой половине 2024 года.

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Заявление украинского министра опубликовало издание «РБК-Украина». По его словам, единственными преградами для поставок Киеву F-16 являются завершение тренировки пилотов ВСУ и подготовка инфраструктуры. «Оптимистический сценарий, я думаю, где-то первая половина следующего года», — заявил он. Ранее глава российского Минобороны Сергей Шойгу заявил, что Россия укрепляет западные рубежи из-за планируемых поставок Киеву истребителей F-16 американского производства из западных стран.