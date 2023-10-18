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Шойгу: Россия укрепляет западные рубежи из-за планируемых поставок Киеву F-16

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Глава российского Минобороны Сергей Шойгу заявил, что Россия укрепляет западные рубежи из-за планируемых поставок Киеву истребителей F-16 американского производства из западных стран.
Шойгу: Россия укрепляет западные рубежи из-за планируемых поставок Киеву F-16
  • РИА Новости

Об этом Шойгу сказал в ходе заседания совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.

Он отметил, что Вашингтон и его союзники поставляют Киеву вооружения. 

Глава оборонного ведомства напомнил, что США в нарушение международных конвенций включили в пакеты военной помощи Украине кассетные боеприпасы.

Также он заявил, что вопрос передачи украинской армии истребителей F-16 перешёл в практическую плоскость. По его словам, поступление самолётов на Украину ожидается уже в будущем году.

«В ответ на эти угрозы мы принимаем соответствующие меры, укрепляем наши западные рубежи», — сказал Шойгу.

Ранее министр заявил, что военные базы НАТО и ударные виды вооружения могут появиться на территории Финляндии и Швеции после их вступления в альянс.

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